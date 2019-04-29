中國財經

據證券時報網報道，雀巢中國與天貓今日簽署戰略合作備忘錄。未來雙方將在數碼化行銷、產品創新、新零售及供應鏈等方面繼續深入合作。2019年，雀巢將持續把新品放到天貓發布，同時與天貓進行更多新品研發和新品孵化的合作。

雀巢中國表示，今年希望通過與天貓的戰略合作，把雀巢品牌與天貓的合作模式複製到雀巢旗下其他品牌。

據悉，目前雀巢中國旗下有20多個品牌進駐天貓，包括雀巢咖啡、雀巢怡養、徐福記等。線上的數碼化布局，讓雀巢得以對消費者進行深度洞察和保持高效運營。