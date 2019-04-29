上證指數早段由升轉跌，現跌0.65%，創業板更挫逾2%。
上證指數現報3066點，跌19點或0.65%，成交1261.39億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9629點，挫151點或1.55%，成交1605.71億元。
滬深300指數報3891點，升1點或0.04%；創業板指數報1621點，挫36點或2.21%。
各板塊普遍走軟，石油、有色金屬股挫逾2%；化工、鋼鐵、電力、房地產、煤炭股挫逾1%；金融、水泥股偏軟；醫療器械股則漲2%。
今日 10:37 中國財經
上證指數早段由升轉跌，現跌0.65%，創業板更挫逾2%。
上證指數現報3066點，跌19點或0.65%，成交1261.39億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9629點，挫151點或1.55%，成交1605.71億元。
滬深300指數報3891點，升1點或0.04%；創業板指數報1621點，挫36點或2.21%。
各板塊普遍走軟，石油、有色金屬股挫逾2%；化工、鋼鐵、電力、房地產、煤炭股挫逾1%；金融、水泥股偏軟；醫療器械股則漲2%。
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