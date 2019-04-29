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IMF:美減息仍待觀察 中國宜推利率市場化

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國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁利普頓(David Lipton)指出，美國聯儲局是否減息仍然有待觀察，而中國應該推動利率市場化。

利普頓在2019年IMF和世界銀行春季年會期間，接受內地媒體《第一財經》訪問時指出，通脹不存在加速攀升的壓力，因此聯儲局暫停加息也合乎情理，其決策背後全盤考慮了所有因素，包括價格穩定、充分就業，也包括其他國家的情況可能對通脹前景產生的影響。

不過，他表示，目前並無法就會否減息下定論，因為各界都存在一個困惑，即美國雖然經濟增長強勁、失業率處於低位、薪資增速上升，但是通脹始終沒有顯著上升，這將如何化解有待關注，因此聯儲局將根據這一事態的演化來制定相應的政策，並不認為當局現時已經知道未來該如何行事。

對於美國股市反彈近三成、布油反彈超過四成，利普頓認為，當資產價格大幅反彈，便需要做很多分析，仔細觀察市場是否會出現大幅回調，這樣也可以預期回調後可能會對宏觀經濟、金融穩定所產生的影響。

他續稱，最終資產價格的走勢要取決於長期趨勢，即利率、波動率是否會持續處於低位，還有經濟會否持續增長，因此盈利變化能否支撐估值的擴張也值得關注。

利普頓將於6月前赴中國，IMF將與中國進行第四條款磋商。談及中國，他表示，屆時會與中國方面探討利率市場化問題，而IMF多年來的建議就是，要在深思熟慮的基礎上放開利率管制，使市場力量扮演更重要的角色，這也能有效地將儲戶的儲蓄導入最合適的投資機遇，希望中國可以逐步推進利率市場化。

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