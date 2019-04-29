中國財經

人民銀行表示，為適應人民幣流通使用的發展變化，更好維護人民幣信譽和持有人利益，提升人民幣整體防偽能力，保持第五套人民幣系列化，決定將於8月30日發行2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣。

人行指出，在保持現行第五套人民幣主圖案等相關要素不變的前提下，對票面效果、防偽特徵及其布局等進行了調整，採用先進的防偽技術，提高防偽能力和印製質量，使公眾和自助設備易於識別。

人行表示，近年來持續加大貨幣印製新技術的研發力度，為提高人民幣防偽能力和流通壽命，目前選擇面額較低、流通量較小的5元紙幣進行相關新技術的應用研究，其發行工作另作安排。

2019年版第五套人民幣100元紙幣的防偽技術及其布局形成系列化；50元、20元、10元紙幣增加光彩光變面額數字、光變鏤空開窗安全線、磁性全埋安全線、豎號碼等防偽特徵，取消全息磁性開窗安全線和凹印手感線，50元紙幣取消光變油墨面額數字，1元紙幣增加磁性全埋安全線和白水印。

硬幣方面，人民幣1元、5角、1角硬幣調整了正面面額數字的造型，背面花卉圖案適當收縮，其中，1元硬幣直徑由25毫米調整為22.25毫米，縮小11%，5角硬幣材質由鋼芯鍍銅合金改為鋼芯鍍鎳，色澤由金黃色改為鎳白色，正背面內周緣由圓形調整為多邊形。

人行稱，對於銀行現金機具，該行已組織金融機構及現金機具企業開展升級籌備工作，確保發行後銀行現金機具可識別新版人民幣。人行將啟動銀行在用現金機具升級並適時開展檢查工作，無法升級及升級未達標的現金機具將全部停用。對於社會商用現金機具，將立即引導社會現金機具企業參與升級，公布具備升級能力的企業名單，引導社會機具用戶聯繫企業及時開展升級。