中國財經

4月28日晚間，格力電器披露2018年報，2018年實現營業收入1981.2億元(人民幣.下同)，同比增長33.61%；實現淨利潤262.02億元，同比增長16.97%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利15元(含稅)。

格力還稱，公司為進一步完善銷售渠道，促進線上銷售，推廣公司新興產業產品，擬在公司章程經營範圍中增加電子商務業務。

因此，格力以總營收1981.2億元擊敗小米1749億元，董明珠正式贏得與雷軍5年前定下的「十億賭約」。