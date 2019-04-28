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今日 17:26 中國財經

工信部:汽車是國民經濟重要支柱產業

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工業和信息化部副部長辛國斌日前指出，汽車是國民經濟的重要支柱產業，改革開放後，中國汽車產業快速發展，創新能力明顯增強，質量水平穩步提升，成為世界最大汽車市場，新能源汽車在全球形成了一定的先發優勢。

內地媒體引述辛國斌指出，按照黨中央、國務院的重大戰略部署，工業和信息化部正在奮力推進製造強國和網絡強國建設，汽車產業是兩個強國建設的重要支撐和融合載體。

他表示，當前新一輪科技革命和產業變革愈演愈烈，汽車與能源、交通、訊息通訊等產業深度融合，產品生態和競爭格局都在發生深刻變化。

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