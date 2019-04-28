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小米智利首設米店 年內擬開6家實體店

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小米(01810)在智利開設的首家「米店」(小米授權店)，昨日在智利首都聖地亞哥東部開業。

新華社報道，有熱情的「米粉」在開業前一晚已在店外守候，開業當天客流量預計超過1500人。

據工作人員介紹，該米店面積約250平方米，店內商品涵蓋智能手機及可穿戴設備、智能家居等小米生態鏈產品，下一步計劃在當地投放大型智能家電產品。

小米於去年12月正式進入智利市場，計劃今年在當地開設6家實體店，投放新的手機與智能硬件產品。目前，小米已在墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭、智利等多個拉美國家開設米店。

 

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