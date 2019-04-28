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今日 12:14 中國財經

深圳傳今年將建7000個5G基站

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據《南方日報》報道，今年深圳鐵塔公司預計在深圳建設約7000個5G基站。

報道又提到，在5G標準制定、技術等方面，深圳已走在全球前列。目前，深圳正加速推進網絡基礎設施建設，推動5G網絡、技術、產品與應用深度融合，致力於建設良好的5G產業生態，打造具有全球競爭力的5G產業集聚地。

去年6月，深圳印發《5G規模組網試點建設的工作方案(2018-2019)》中提出，深圳2018年底至2019年實現小規模連片組網，2020年前實現5G商用。

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