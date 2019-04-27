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特朗普促油組壓抑油價 布油挫3%

美國總統特朗普稱，已促油組壓油價，相信汽油價很快回落。紐約期油收市跌2.9%，布蘭特期油回落3%。

庫德洛:美首季經濟增長佳 利對華貿談

白宮經濟顧問庫德洛稱，美國首季經濟增長強勁，給予聯儲局減息空間，也有利華府與中國進行貿談。

美國首季GDP超強 標指納指創收市新高



美國首季GDP增長3.2%，高於前一季的2.2%，遠勝預測的2%；但消費和企業投資仍弱，曾拖累道指跌69點，但收市回升81點或0.31%；標指漲0.47%；曾挫0.7%的納指也倒升0.34%，兩個指數都創收市歷史新高。英特爾業績差股價瀉8.99%，但亞馬遜績後抽高2.54%。

Uber招股擬籌702億



銷售文件披露，Uber將以每股44至50美元招股，發售1.8億股，集資額79.2億至90億美元。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學4月美國消費者信心指數終值97.2，高於預期97。

￭ 美滙指數98失而復得，尾段報98.04，回吐0.11%，低位曾見97.85。

￭ 紐約期金每盎斯收報1288.8美元，升9.1美元或0.7%。

￭ 雪佛龍首季盈利按年跌27.19%，每股盈利勝預期。

￭ 埃克森美孚首季盈利按年跌49.46%，每股盈利低於預期。

￭ 英國股市收跌0.08%；德股升0.27%；法股彈0.21%。

￭ 訪京的意大利總理孔特晤華為任正非，稱華為參建5G不會遭歧視。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7386元，較周四紐約尾盤漲113點子。

農行首季多賺4% 不良貸款率降



農行(01288)首季按年多賺4.28%，利息淨收入增1.39%，淨手續費及佣金收入增24.94%。期內不良貸款率較去年底降0.06個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29700點，較恒指收市高水95點。

￭ ADR港股比例指數報29655點，較港高50點。

￭ 光大銀行(06818)首季盈利按年增7.54%；不良貸款率1.59%，與去年底持平；不良貸款總額增15.74億人民幣。

￭ 青島銀行(03866)首季按年多賺9.89%。利息淨收入升1.12倍。不良貸款率1.68%，與去年底持平。

￭ 中遠海控(01919)首季淨利潤按年增長2.8倍。

￭ 長和(00001)旗下赫斯基能源首季盈利按年升32.26%，核心每股盈利勝預期。

￭ 中船防務(00317)首季虧損2.09億人民幣，較去年同期虧損多。

￭ 安徽皖通(00995)首季淨利潤按年增7.82%。

￭ 國泰君安(02611)第一季盈利按年增33.03%。

￭ 中鐵(00390)與緬甸簽署基建工程協議，涉約33.55億人民幣。