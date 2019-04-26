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意大利總理孔特(Giuseppe Conte)周五表示，他已向中國電訊商華為集團作出保證，華為在參與意大利5G網絡建設的過程中，不會遭到歧視對待。

孔特在北京訪問期間會晤了華為創辦人任正非。孔特在意大利電視台的訪問中稱，他告訴任正非，羅馬政府要求所有參與5G網絡建設的電訊商，都要採取網絡安全預防措施，這些措施對所有企業一視同仁，並沒有特別針對華為。

美國政府指華為的產品存在安全風險，一直呼籲包括「五眼聯盟」等盟友停用。華為否認替北京政府充當間諜，表示沒有在5G設備中安裝「後門」用於監聽。