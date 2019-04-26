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今日 17:57 中國財經

人民幣在岸價收升29點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)日盤收市升29點子，中段一度升穿6.73，高見6.7245。

人民幣兌美元在岸價日盤收報6.7381，較上日下午4時30分收報6.7410，升29點子或0.04%；較晚上11時30分最後成交價6.7448，走強67點子。

離岸價(CNH)亦曾收復6.73，高見6.7282，截至香港時間下午5時48分，離岸價報6.7411，在岸價報6.7357。

官方今日開出的中間價報6.7307，與上日持平。

交易員指出，今日中間價高於市場預期，市場理解為監管層不樂見人民幣轉弱，加上國家主席習近平強調中國不搞以鄰為壑的滙率貶值，進一步穩定市場信心，離岸價從6.75附近反彈，帶動在岸人民幣亦小幅回升，但市場仍在觀望美國GDP數據，以判斷美元方向。

另有交易員認為，近期美元強勢反應了美國經濟的韌性及歐洲經濟的疲弱，如果美國經濟數據仍強勁，美元有望進一步上行，這也可能推低人民幣，不過中美談判結果落地前，人民幣並不存在大幅下跌的空間。

國家主席習近平今日在「一帶一路」國際合作高峰論壇上表示，中國不搞以鄰為壑的滙率貶值，不斷完善人民幣滙率形成機制，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

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