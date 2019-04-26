中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10952點，跌87點或0.79%。

台股今早低開53點，其後跌幅擴大，低見10906點，終止連續5日走高。其中，機電股挫1.51%，造紙股跌0.53%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨其他亞洲地區股市跌勢，因全球最大晶片生產商之一英特爾業績預測欠佳、美國即將公布首季經濟報告，加上日本股市將進入超級黃金周，連休10日，投資氣氛審慎，重磅科技股領跌大市。

個股方面，重磅股台積電挫2.8%，大立光亦挫1.37%。