中國財經 時事脈搏

國家主席習近平在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上致詞表示，要促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對保護主義，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平表示，將同更多國家商簽高標準自由貿易協定，加強海關、稅收、審計監管等領域合作，建立共建「一帶一路」稅收徵管合作機制，加快推廣「經認證的經營者」國際互認合作。還制定了《「一帶一路」融資指導原則》，發布了《「一帶一路」債務可持續性分析框架》，為共建「一帶一路」融資合作提供指南。中方今年將舉辦第二屆中國國際進口博覽會，為各方進入中國市場搭建更廣闊平台。

習近平指出，中國將繼續實施共建「一帶一路」科技創新行動計劃，同各方一道推進科技人文交流、共建聯合實驗室、科技園區合作、技術轉移四大舉措。將積極實施創新人才交流項目，未來5年支持5000人次中外方創新人才開展交流、培訓、合作研究。還將支持各國企業合作推進訊息通訊基礎設施建設，提升網絡互聯互通水平。

他又表示，發展不平衡是當今世界最大的不平衡，要致力於加強國際發展合作，為發展中國家營造更多發展機遇和空間，幫助他們擺脫貧困，實現可持續發展。為此，中方同各方共建「一帶一路」可持續城市聯盟、綠色發展國際聯盟，制定《「一帶一路」綠色投資原則》，發起關愛兒童、共享發展，促進可持續發展目標實現合作倡議，同聯合國在發展領域加強合作，努力縮小發展差距。

習近平稱，未來5年，中國將邀請共建「一帶一路」國家的政黨、智庫、民間組織等1萬名代表來華交流。將鼓勵和支持沿線國家社會組織廣泛開展民生合作，聯合開展一系列環保、反腐敗等領域培訓項目，深化各領域人力資源開發合作。