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今日 10:33 中國財經

A股早段續軟 鋼鐵電力股下滑

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A股早段維持偏軟，上證指數跌10點，深成指跌51點。

上證指數現報3113點，跌10點或0.33%，最低見3102點，跌21點或0.69%，成交1090.76億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9856點，跌51點或0.52%，低見9812點，跌95點或0.96%，成交1451.51億元。

滬深300指數報3928點，跌13點或0.35%；創業板指數報1661點，跌8點或0.48%。

各板塊普遍向下，鋼鐵、電力、有色金屬、石油、化工、房地產、水泥、煤炭股偏軟；半新股、金融股則靠穩。

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