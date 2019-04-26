中國財經

國家主席習近平於第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上表示，中國不搞以鄰為壑的滙率貶值。

他表示，會更加有效實施國際宏觀經濟政策協調。全球化的經濟需要全球化的治理，中國將加強和世界各主要經濟體的宏觀政策協調，努力創造正面外溢效應，共同促進世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。

他稱，中國不搞以鄰為壑的滙率貶值，將不斷完善人民幣滙率形成機制，使市場在資源配置中起決定性作用，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，促進世界經濟穩定。

習近平表示，規則和信用是國際治理體係有效運轉的基石，也是國際經貿關係發展的前提。中國積極支持和參與世貿組織改革，共同構建更高水平的國際經貿規則。

他稱，更加重視對外開放政策貫徹落實。中國人歷來講求「一諾千金」，中國高度重視履行同各國達成的多邊和雙邊經貿協議，加強法治政府、誠信政府建設，建立有約束的國際協議履約執行機制，按照擴大開放的需要修改完善法律法規，在行政許可、市場監管等方面規範各級政府行為，清理廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定、補貼和做法，公平對待所有企業和經營者，完善市場化、法治化、便利化的營商環境。

他表示，中國擴大開放的舉措，是根據中國改革發展客觀需要作出的自主選擇，有利於推動經濟高質量發展、滿足人民對美好生活的嚮往；以及世界和平、穩定、發展。中國也希望世界各國創造良好投資環境，平等對待中國企業、留學生和學者，為他們正常開展國際交流合作活動提供公平友善的環境。

習近平說，堅信一個更加開放的中國，將和世界形成更加良性的互動，帶來更加進步和繁榮的中國和世界。