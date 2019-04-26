中國財經

國家主席習近平於第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇發表主旨演講，習近平表示，下一步中國將採取一系列重大改革開放舉措，加強制度性、結構性安排，促進更高水平對外開放。

習近平稱，要更廣領域擴大外資市場准入。公平競爭能夠提高效率、帶來繁榮。中國已實施准入前國民待遇加負面清單管理模式，未來將繼續大幅縮減負面清單，推動現代服務業、製造業、農業全方位對外開放，並在更多領域允許外資控股或獨資經營。中國將新布局一批自由貿易試驗區，加快探索建設自由貿易港。

此外，將加快制定配套法規，確保嚴格實施《外商投資法》。中國將以公平競爭、開放合作推動國內供給側結構性改革，有效淘汰落後和過剩產能，提高供給體系質量和效率。

他表示，更大力度加強知識產權保護國際合作。沒有創新就沒有進步，加強知識產權保護，不僅是維護內外資企業合法權益的需要，更是推進創新型國家建設、推動高質量發展的內在要求。中國將着力營造尊重知識價值的營商環境，全面完善知識產權保護法律體系，大力強化執法，加強對外國知識產權人合法權益的保護，杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護，依法嚴厲打擊知識產權侵權行為。

習近平重申，中國願和世界各國加強知識產權保護合作，創造良好創新生態環境，推動同各國在市場化法治化原則基礎上開展技術交流合作。

他又稱，要更大規模增加商品和服務進口。中國既是「世界工廠」，也是「世界市場」。中國有世界上規模最大、成長最快的中等收入群體，消費增長潛力巨大。為滿足人民日益增長的物質文化生活需要，增加消費者選擇和福利，中國將進一步降低關稅水平，消除各種非關稅壁壘，不斷開大中國市場大門，歡迎來自世界各國的高質量產品。中國不刻意追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質農產品、製成品和服務，促進貿易平衡發展。