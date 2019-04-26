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第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式在北京國家會議中心舉行。國家主席習近平出席開幕式，並發表主旨演講。

習近平在演講中表示，共建「一帶一路」倡議，目的是聚焦互聯互通，深化務實合作，攜手應對人類面臨的各種風險挑戰，實現互利共贏、共同發展。在各方共同努力下，「六廊六路多國多港」的互聯互通架構基本形成，一大批合作項目落地生根，首屆高峰論壇的各項成果順利落實，150多個國家和國際組織同中國簽署共建「一帶一路」合作協議。

他指出，共建「一帶一路」倡議同聯合國、東盟、非盟、歐盟、歐亞經濟聯盟等國際和地區組織的發展和合作規劃對接，同各國發展戰略對接。從亞歐大陸到非洲、美洲、大洋洲，共建「一帶一路」為世界經濟增長開闢了新空間，為國際貿易和投資搭建了新平台，為完善全球經濟治理拓展了新實踐，為增進各國民生福祉作出了新貢獻，成為共同的機遇之路、繁榮之路。事實證明，共建「一帶一路」不僅為世界各國發展提供了新機遇，也為中國開放發展開闢了新天地。

習近平稱，中國古人說：「萬物得其本者生，百事得其道者成。」共建「一帶一路」，順應經濟全球化的歷史潮流，順應全球治理體系變革的時代要求，順應各國人民過上更好日子的強烈願望。面向未來，要聚焦重點、深耕細作，共同繪製精謹細膩的「工筆畫」，推動共建「一帶一路」沿着高質量發展方向不斷前進。

他指出，要秉持共商共建共享原則，倡導多邊主義，大家的事大家商量着辦，推動各方各施所長、各盡所能，通過雙邊合作、三方合作、多邊合作等各種形式，把大家的優勢和潛能充分發揮出來，聚沙成塔、積水成淵。

要堅持開放、綠色、廉潔理念，不搞封閉排他的小圈子，把綠色作為底色，推動綠色基礎設施建設、綠色投資、綠色金融，保護好我們賴以生存的共同家園，堅持一切合作都在陽光下運作，共同以零容忍態度打擊腐敗。中方發起了《廉潔絲綢之路北京倡議》，願同各方共建風清氣正的絲綢之路。