港股直擊 中國財經

港股連跌第五日，恒指低開138點，之後一度拗腰升43點，見29849，惟A股跌幅擴大，港股午後最多跌270點，低見29535，創逾三周低，最終收報29549，挫256點或0.86%，失守20天線(29684點)。

今日錄2.35億元北水淨流出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

科技股今日跑輸，騰訊(00700)有1.62億元淨流出；金山軟件(03888)有4677萬元淨流出。5G股方面，鐵塔(00788)有2854萬元淨流出；中興通訊(00763)有4721萬元淨流出。

中資金融股方面，平保(02318)有950萬元淨入；新華保險(01336)有851萬元淨買入。相反，建行(00939)有2599萬元北水淨走；工行(01398)有4852萬元淨流出。

多隻醫藥股今日北水表現活躍，石藥(01093)有1.11億元淨流出。相反，東陽光藥(01558)有5775萬元淨買入；環球醫療(02666)有1996萬元淨買入。

其他藍籌股方面，萬洲(00288)有2.37億元淨買入。相反吉利(00175)續捱沽，再有1.75億元淨流出。

融創中國(01918)有1.83億元淨流出。

其他淨買入較高股份有：熱炒股鼎億(00508)今早飆近42%後，收市倒挫6.9%，有1.82億元淨買；華能(00902)有8263萬元淨買入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、平保、融創、工行、吉利、新華保險、萬洲、華能、金山軟件及石藥。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 鼎億、騰訊、融創、鐵塔、萬洲、吉利、東陽光藥、環球醫療、中興及建行。