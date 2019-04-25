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今日 16:05 中國財經 國際財經

肖亞慶倡央企與帶路地區深層次合作

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國務院國資委主任肖亞慶表示，鼓勵中央企業與沿線國家和地區各類企業相互借鑑、取長補短，堅持市場化、法治化原則，通過組建聯合體、合資公司、產業聯盟和實施總分包等各種形式，在更深層次、更廣領域開展交流合作。

肖亞慶在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上認為，各方既可以在雙方市場開展合作，也可以一起開發第三方市場，包括「一帶一路」沿線國家和地區以外的市場，形成「你中有我、我中有你」的開放合作新格局。

他又稱，到目前為止，中央企業共承擔「一帶一路」建設項目3120個。

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