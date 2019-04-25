訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:58 中國財經

韓長賦:進一步擴大農產品貿易往來

放大圖片

農業農村部部長韓長賦提出，進一步擴大農產品貿易往來。

韓長賦在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇境外經貿合作區分論壇上指出，目前農業仍是「一帶一路」建設的重要領域，呼籲各方加強合作，促進投資增長，促進農業轉型升級。

他表示，中方有3點倡議，一是進一步擴大農產品貿易往來，減少貿易壁壘，相互開放市場。二是進一步優化營商環境，深化農業領域合作，促進投資便利化，簡化審批程序，促進標準協同；三是加強科技成果交流共享，打造更多合作平台，建設一批技術實驗室和科技示範基地。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。