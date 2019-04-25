中國財經

農業農村部部長韓長賦提出，進一步擴大農產品貿易往來。

韓長賦在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇境外經貿合作區分論壇上指出，目前農業仍是「一帶一路」建設的重要領域，呼籲各方加強合作，促進投資增長，促進農業轉型升級。

他表示，中方有3點倡議，一是進一步擴大農產品貿易往來，減少貿易壁壘，相互開放市場。二是進一步優化營商環境，深化農業領域合作，促進投資便利化，簡化審批程序，促進標準協同；三是加強科技成果交流共享，打造更多合作平台，建設一批技術實驗室和科技示範基地。