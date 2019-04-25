中國財經

內地股市開市偏軟，上證指數低開11點，再度失守3200點關口。

上證指數開市報3190點，跌11點或0.34%；現報3187點，跌13點或0.43%。

深成指開市報10186點，跌50點或0.49%；現報10173點，跌62點或0.61%。

滬深300指數開市報4013點，跌16點或0.41%；創業板指數開市報1709點，跌9點或0.52%。

各板塊普遍走弱，家電股挫逾1%；煤炭、金融、鋼鐵、石油、化工、電力、房地產、水泥、有色金屬股偏軟；半新股則漲逾2%。