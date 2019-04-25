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中美下周舉行新一輪貿易談判，美國總統特朗普離開白宮到佛羅里達州前重申，美國經濟很好，與中國貿易談判進展順利，世界上最大的兩個經濟體繼續努力達成一項最終協議。

特朗普表示，從股市和從經濟角度，美國表現可能是歷來最好，在貿易方面亦做得很好，與中國談判進展順利。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)將再前往北京，繼續就美中貿易進行磋商，會談將於4月30日開始，磋商的內容涉及知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購和執行方面等貿易問題。

劉鶴隨後將率領中國代表團前往美國華盛頓，參加從5月8日開始的進一步會談。外電引述消息稱，兩國正尋求於5月底前訂出協議草案，並有意在劉鶴訪美期間公布雙方已達成協議及峰會的細節。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，對於美中兩國能達成貿易協議持審慎樂觀看法，指目前貿易談判已取得很大進展，但仍有一些議題待解決，作為繼續談判的一部分，雙方正討論高級別官員的互訪安排。

另外，美國國際貿易委員會認定中國製卡車鋼輪傾銷，接受政府不公平補貼，損害美國同類企業，支持未來5年向中國製鋼輪徵收321%和457%的反傾銷、反補貼關稅。