訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:37 中國財經

Oppo擬夥聯通共建5G體驗中心

放大圖片

據內地傳媒報道，Oppo宣布與中國聯通(00762)共建「5G體驗中心」，並向聯通交付Oppo Reno 5G版手機。

報道指出，通過此次合作，Oppo將基於聯通5G網路覆蓋，為消費者提供5G終端體驗，全面推進中國市場5G商用落地。Oppo與聯通將率先在上海開設兩個「5G體驗中心」，未來計劃陸續開設100個「5G體驗中心」，把5G領先體驗帶給更多消費者。

同時，Oppo將攜手聯通等產業鏈合作夥伴共同成立「5G終端創新研發中心」，旨在通過產業協作與創新推動5G終端的突破與發展。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。