據內地傳媒報道，Oppo宣布與中國聯通(00762)共建「5G體驗中心」，並向聯通交付Oppo Reno 5G版手機。
報道指出，通過此次合作，Oppo將基於聯通5G網路覆蓋，為消費者提供5G終端體驗，全面推進中國市場5G商用落地。Oppo與聯通將率先在上海開設兩個「5G體驗中心」，未來計劃陸續開設100個「5G體驗中心」，把5G領先體驗帶給更多消費者。
同時，Oppo將攜手聯通等產業鏈合作夥伴共同成立「5G終端創新研發中心」，旨在通過產業協作與創新推動5G終端的突破與發展。
今日 18:37 中國財經
據內地傳媒報道，Oppo宣布與中國聯通(00762)共建「5G體驗中心」，並向聯通交付Oppo Reno 5G版手機。
報道指出，通過此次合作，Oppo將基於聯通5G網路覆蓋，為消費者提供5G終端體驗，全面推進中國市場5G商用落地。Oppo與聯通將率先在上海開設兩個「5G體驗中心」，未來計劃陸續開設100個「5G體驗中心」，把5G領先體驗帶給更多消費者。
同時，Oppo將攜手聯通等產業鏈合作夥伴共同成立「5G終端創新研發中心」，旨在通過產業協作與創新推動5G終端的突破與發展。
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