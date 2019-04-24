港股高開低走，恒指高開148點，報30112點屬全日高，但A股掉頭向下，港股亦復失三萬關和十天線，之後一度倒跌280點，低見29682，惟廿天線(29633)上見支持，午後跌幅收窄，恒指收報29805，跌157點或0.53%，連跌四日，累跌324點或1.1%。
今日錄9068萬元北水淨流出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
中資金融股方面，平保(02318)有2.87億元淨入；中金(03908)有395萬元淨買入。相反，建行(00939)有2.39億元北水淨走；太平(00966)有2491萬元淨流出。
車股今日跑輸大市，吉利(00175)被主席及副主席減持，有4.12億元淨流出；長汽(02333)有3603萬元淨流出；零件商敏實(00425)有1968萬元淨流出。
科技股方面，騰訊(00700)有4832萬元淨流出；中興通訊(00763)有2054萬元淨流出。
其他淨買入較高股份有：萬洲(00288)有2.01億元淨買入；華能(00902)有5211萬元淨買入；宇華教育(06169)有4203萬元淨買入；環球醫療(02666)有4084萬元淨買入。
融創中國(01918)有1166萬元淨流出。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、吉利、平保、建行、騰訊、萬洲、長汽、太平、敏實及華能。
「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 吉利、融創、太平、萬洲、宇華、華能、環球醫療、中興、中金及騰訊。