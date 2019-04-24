上證指數午後偏軟，現跌6點，深成指則升62點。
上證指數現報3191點，跌6點或0.21%，最低見3156點，挫41點或1.31%，成交2223.94億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10187點，升62點或0.62%，高見10231點，漲107點或1.06%，成交2959.62億元。
滬深300指數報4016點，跌2點或0.07%；創業板指數報1704點，漲21點或1.25%。
各板塊普遍向好，煤炭、化工股漲逾1%；鋼鐵、金融、電力、水泥、房地產、有色金屬股靠穩；石油股則挫逾1%。
今日 14:13 中國財經
上證指數午後偏軟，現跌6點，深成指則升62點。
上證指數現報3191點，跌6點或0.21%，最低見3156點，挫41點或1.31%，成交2223.94億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10187點，升62點或0.62%，高見10231點，漲107點或1.06%，成交2959.62億元。
滬深300指數報4016點，跌2點或0.07%；創業板指數報1704點，漲21點或1.25%。
各板塊普遍向好，煤炭、化工股漲逾1%；鋼鐵、金融、電力、水泥、房地產、有色金屬股靠穩；石油股則挫逾1%。
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