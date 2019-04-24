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今日 10:30 中國財經

郭台銘選總統 台籲鴻海做好接班人資訊披露

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鴻海集團董事長郭台銘上周宣布參與國民黨內總統初選，台灣證交所要求鴻海做好涉及相關接班人等重大資訊披露。

台灣金管會主委顧立雄表示，現在對於任何集團在創業第一代有新的生涯規劃方向時，投資者應該會關心相關大股東接班的問題，因此對郭台銘參選的影響是投資者會關心後續接班的資訊，證交所會要鴻海做好涉及相關接班人資訊披露。

郭台銘早前表示，願意參與國民黨總統大選初選。鴻海其後發聲明稱，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理，強調公司各事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。

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