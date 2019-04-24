中國財經

抖音母公司字節跳動表示，印度對抖音的禁令，導致其每天的財務損失高達50萬美元(390萬港元)，亦使逾250個工作崗位有被裁的風險。

較早時，印度南部泰米爾納德邦(Tamil Nadu)法院，駁回抖音母公司中國字節跳動科技(Bytedance Technology)有關阻止禁制下載抖音的申請。該個地方法院在4月3日裁定印度聯邦政府須禁制抖音，因為其平台含有兒童色情內容。此前，有團體提出相關呈請，其後，印度政府要求谷歌與蘋果等遵從法院裁決。

路透引述印度法庭文件顯示，字節跳動指出，有關禁令使公司財務損失估計為每天50萬美元，其中包括公司的投資價值被破壞和商業收入的損失，亦將導致其聲譽和商譽受到廣告商和投資者的雙重打擊。

字節跳動又稱，禁令已經對抖音的用戶基礎產生負面影響，每日流失近100萬新用戶。據估計，自從禁令生效以來，大約有600萬次下載請求無法實現。該公司敦促法院撤銷禁令、指示聯邦資訊科技(IT)部通知谷歌和蘋果等公司讓抖音上架。

字節跳動由日本軟銀集團和私募股權公司投資，被認為是價值最高的初創企業之一，潛在價值約750億美元(5850億港元)。去年8月，路透引述消息人士報道，該公司考慮今年在香港公開上市。據分析機構Sensor Tower數據顯示，抖音全球下載量超過10億。其中，近3億用戶來自印度。