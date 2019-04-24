中國財經

內地股市開市向好，上證指數高開4點，重上3200點關口。

上證指數開市報3203點，升4點或0.16%；現報3206點，升7點或0.25%。

深成指開市報10162點，升37點或0.37%；現報10164點，升39點或0.39%。

滬深300指數開市報4033點，升14點或0.36%；創業板指數開市報1690點，升6點或0.38%。

各板塊個別發展，半新股漲2%；水泥、化工、金融、煤炭、房地產股靠穩；石油股則挫逾1%；有色金屬、電力、鋼鐵股偏軟。