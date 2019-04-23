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Snap上季用戶量回升 收入勝預期

Snapchat母企Snap首季末活躍用戶1.9億個，按季錄得增長，收入升39%，均勝預期；期內淨虧損收窄至3.104億美元。集團料次季收入介乎3.55億至3.6億美元，多過預期。

庫德洛對中美貿談前景審慎樂觀



美國白宮經濟顧問庫德洛稱，對中美兩國能達成貿易協議持審慎樂觀看法，雙方仍有一些議題待解決，正討論高級別官員互訪。

油價連升3天 再創半年新高



美國取消伊朗原油出口制裁豁免，消息續撐油價創半年高，紐約6月期油升1.1%，每桶收報66.30美元。布蘭特期油升0.6%。

美巨企績優 標指納指創收市新高



可口可樂和Twitter業績理想，股價分別漲1.71%和超過15%，刺激美股道指曾漲184點，收市仍升145點或0.55%；納指彈升1.32%，標指漲0.88%，齊突破歷史收市高位，但未能超越歷史即市高位。

外圍焦點簡訊

￭ 可口可樂首季按年多賺22.66%，每股核心盈利勝分析員預期。

￭ Twitter首季按年多賺2.13倍，但預計的次季收入少過估計。

￭ 得州儀器首季收入按年跌5.1%，每股核心盈利較預期好。

￭ eBay首季收入按年升2.4%，勝預期。期內淨利潤增至5.18億美元，較去年同期4.07億美元多。

￭ 寶潔第三季盈利按年增9.32%，每股核心盈利高於預期。

￭ Verizon首季按年多賺10.72%，經調整每股盈利勝預期。

￭ 洛歇馬丁首季盈利按年升47.28%，每股核心盈利好過預期。

￭ 美國3月新屋銷售增4.5%，連升三個月至69.2萬間，為一年半最多，勝預期。

￭ 美滙指數尾段升0.31%，報97.59；美元兌歐羅漲0.29%。

￭ 紐約期金每盎斯最低報1267.9美元，為四個月最差，收市報1273.2美元，跌0.3%。

￭ 油股推升歐洲股市，英國漲0.85%；德國升0.11%；法國上揚0.20%。

￭ 市傳人民銀行周四起定向降準1個百分點，但旗下《金融時報》報道加以否認。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7290元，較周一紐約尾盤跌169點子。

中移動首季盈利跌逾8%



中移動(00941)首季盈利按年跌8.3%，EBITDA增4.4%，EBITDA率升1.7個百分點。期內移動ARPU為50.3元人民幣。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報30058點，較恒指收市高水95點。

￭ ADR港股比例指數報29961點，較港收市低2點。

￭ 騰訊(00700)入股阿根廷流動支付應用程式Uala。

￭ 中國平安(02318)旗下平安銀行首季按年多賺12.9%，利息淨收入增11.17%，不良貸款率按季回落0.02個百分點。

￭ 工行(01398)獲准境內發行不超過7億股優先股，籌700億人民幣。

￭ 中煤能源(01898)共斥3.61億元，向母企收購三項煤礦產能。

￭ 太陽城(01383)斥約7.18億元，增持凱升(00102)至約27.97%。