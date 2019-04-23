港股直擊 中國財經 即巿股評

港股長假後復市表現波動，於三萬關和十天線(約30010點)水平爭持，恒指低開180點，甫開曾挫207點，見29755點一周低，之後止跌回升，午後曾升92點，見30055，但之後再度回落，最終恒指收報29963點，跌不足1點。

今日錄2.18億元北水淨流出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

中資金融股方面，創逾一年高的平保(02318)有7.87億元淨入；招行(03968)有1.64億元淨入；工行(01398)有5465萬元淨買入。相反，建行(00939)有3.12億元北水淨走；太平(00966)有1億元淨流出；新華保險(01336)有1875萬元淨流出。

中央再次強調房子不是用來炒，內房今日受壓，融創中國(01918)有2.5億元淨買入；金茂(00817)有6154萬元淨買入。

其他藍籌股方面，吉利(00175)有1.15億元淨流出；蒙牛(02319)有1.16億元淨流出。相反，萬洲(00288)有3.67億元淨買入。

多隻科技股見北水淨走，騰訊(00700)有1.24億元淨流出；中興通訊(00763)有1094萬元淨流出；金蝶(00268)有1.06億元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、平保、建行、騰訊、吉利、招行、萬洲、新華保險、金茂及工行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、萬洲、平保、金茂、中興、新華保險、騰訊、蒙牛、太平及金蝶。