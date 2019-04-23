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今日 14:10 中國財經

台股三連升 重上11000關

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台灣股市高收，加權指數收報11025點，升37點或0.35%。

台股今早輕微高開6點，其後在上日收市位窄幅上落，尾段靠穩，以全日最高位收市，連續第3日上升。其中，泥窯股升0.66%，紡織股升0.65%。

分析師指出，台股今日反覆靠穩，主要是跟隨隔晚美股在復活節假期長周末後個別發展，因投資者靜候本周多間大型企業放榜，以及波音捲入偷工減料風波，但當地重磅科技股向好，推動大市靠穩。

個股方面，重磅股大立光漲1.31%，聯發科升0.35%，台積電升0.75%，鴻海升0.57%。

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