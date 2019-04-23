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今日 14:01 中國財經

【異動A股】茅台再創新高 五糧液市值破四千億

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A股回勇，內地白酒股向好，貴州茅台(600519.SH)再創上市新高，一度高見979元(人民幣‧下同)，揚3.1%，現造972.1元，仍升2.4%，成交金額35.1億元。

對手五糧液(000858.SZ)亦走高，市值突破四千億元，最高見過104.98元，揚4.5%，現造103.7元，升2.5%，成交金額34.9億元。

至於老白干酒(600559.SH)也升0.9%；口子窖(603589.SH)漲2.9%；洋河股份(002304.SZ)微升0.1%。

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