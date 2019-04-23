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今日 09:50 港股直擊 中國財經

摩通叫沽中資券商A股 籲先行獲利

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摩根大通發表報告，把覆蓋的中資券商A股評級，全線下調由「中性」至「減持」，認為板塊估值已反映盈利回升的預期，如果股價繼續上漲，建議投資者先行獲利。

該行指出，中資券商股由去年四季度底部回升44%之後，風險回報吸引力下降，而盈利進一步向上的空間有限，因為科創板和MSCI帶來的正面影響已獲市場充分預期，但可能帶來的盈利波動性和資本消耗增加等副作用似乎被低估。

摩通又表示，A股日均成交上升空間或有限，又預計內地不會推出減息等更大力度的刺激措施；同時監管層面對股票配資的預防性監管可能也會限制成交上升的空間。

該行預計今年日均成交額6130億元(人民幣‧下同)，按年增65%，不過或由目前的8000至1萬億元水平回落。

摩通把中信證券A股(600030.SH)、招商證券A股(600999.SH)、廣發證券A股(000776.SZ)、國泰君安A股(601211.SH)、海通證券A股(600837.SH)評級降至「減持」。

H股方面，摩通將中國銀河H股(06881)評級亦降至減持；招商證券H股(06099)評級降至「中性」，同時維持中信證券H股(06030)和中金公司(03908)為首選。

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