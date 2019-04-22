中國財經

第二屆進口博覽會首批展商名單出爐，包括特斯拉(Tesla)、福士汽車(Volkswagen，又名大眾汽車)、高通等參展。

內地媒體報道，汽車展區將劃分為整車、汽車零部件、汽車附件等區域。目前確認參展的500強和行業龍頭企業有福士汽車、寶馬、平治、通用、豐田、福特、特斯拉等。

醫療器械及醫藥保健展區將劃分為藥品、醫療器械、保健品等。參展大企業如羅氏、諾華、強生等。

消費電子、支持技術與解決方案、綜合電子等區域，參展企業包括三星、高通、3M等。