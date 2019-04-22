第二屆進口博覽會首批展商名單出爐，包括特斯拉(Tesla)、福士汽車(Volkswagen，又名大眾汽車)、高通等參展。
內地媒體報道，汽車展區將劃分為整車、汽車零部件、汽車附件等區域。目前確認參展的500強和行業龍頭企業有福士汽車、寶馬、平治、通用、豐田、福特、特斯拉等。
醫療器械及醫藥保健展區將劃分為藥品、醫療器械、保健品等。參展大企業如羅氏、諾華、強生等。
消費電子、支持技術與解決方案、綜合電子等區域，參展企業包括三星、高通、3M等。
今日 19:25 中國財經
第二屆進口博覽會首批展商名單出爐，包括特斯拉(Tesla)、福士汽車(Volkswagen，又名大眾汽車)、高通等參展。
內地媒體報道，汽車展區將劃分為整車、汽車零部件、汽車附件等區域。目前確認參展的500強和行業龍頭企業有福士汽車、寶馬、平治、通用、豐田、福特、特斯拉等。
醫療器械及醫藥保健展區將劃分為藥品、醫療器械、保健品等。參展大企業如羅氏、諾華、強生等。
消費電子、支持技術與解決方案、綜合電子等區域，參展企業包括三星、高通、3M等。
|下一篇：
|比速科技簽備忘錄擬發展種植工業大麻
|上一篇：
|盛京銀行擬10供5.18股供股集資