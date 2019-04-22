中國財經

國家主席習近平今天主持召開中央財經委員會第四次會議，在會上強調，全面建成小康社會取得決定性進展，要正確認識面臨的短板問題，聚焦短板弱項，亦要抓好中央經濟工作會議精神的貫徹落實。

他指出，中國已經基本實現全面建成小康社會目標。目前全面建成小康社會也有一些短板，必須加快補上。工作中，要把握好整體目標和個體目標的關係，把握好絕對標準和相對標準的關係，把握好定量分析和定性判斷的關係。要在科學評估進展狀況的基礎上，對全面建成小康社會存在的突出短板和必須完成的硬任務進行認真梳理，主要是老弱病殘貧困人口、深度貧困地區等方面短板明顯，要切實加大工作力度。

會議強調，要全面完成脫貧攻堅任務，把扶貧工作重心向深度貧困地區聚焦。要解決好重點地區環境污染突出問題，實現到2020年的階段性目標。要加快民生領域工作推進，加大對義務教育、基本醫療、住房和飲水安全、育幼養老等方面投入，解決好部分群眾急迫的現實問題。

他強調，要健全社保兜底機制，完善最低生活保障制度，實現應保盡保，確保兜住基本生活底線。

在深化供給側結構性改革方面，鞏固「三去一降一補」成果，增強微觀主體活力，提升產業鏈水平，暢通國民經濟迴圈。要強化宏觀政策逆周期調節，財政政策要加力提效，減稅降費要盡快落實到位，貨幣政策要鬆緊適度，根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，加大對實體經濟的金融支援。

另外，亦要抓住用好新機遇，加快經濟結構優化升級，提升科技創新能力，深化改革開放，加快綠色發展，參與全球經濟治理體系變革，更多在推動高品質發展上下功夫。