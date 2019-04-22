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美國政府據報將停止由伊朗進口石油的制裁豁免，否則會面臨美國制裁。

中國外交部發言人耿爽表示，中方反對美方單邊制裁及「長臂管轄」，認為中國與伊朗的合作公開透明，合理合法，理應得到尊重。

他強調，中國政府致力維護本國企業合法權益，亦願意為促進國際能源市場的穩定，發揮積極及建設性的作用。

美國總統特朗普於2015年單方面宣布退出伊朗核協議後，於去年11月恢復對伊朗裁制，但給予8個經濟體豁免由伊朗入口原油，為期6個月；上述8個經濟體為中國、印度、日本、南韓、台灣、土耳其、意大利及希臘。