中國財經

上證指數高開7點後偏軟。

上證指數開市報3278點，升7點或0.24%；現報3265點，跌4點或0.15%。

深成指開市報10418點，升不足1點；現報10366點，跌52點或0.5%。

滬深300指數開市報4125點，升5點或0.13%；現報4108點，跌12點或0.3%。

創業板指數開市報1720點，升4點或0.29%；現報1712點，跌3點或0.2%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾3%；石油股漲逾1%；金融、鋼鐵、化工、電力股靠穩；水泥、房地產、有色金屬、煤炭股則偏軟。