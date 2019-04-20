中國財經

內地積極籌劃科創板，內地媒體報道，科創板至今已接受89家企業的上市申請，擬融資金額達到897.11億元(人民幣‧下同)。

從已受理企業行業分佈看，計算機、通訊和其他電子設備製造業，專用設備製造業，以及軟件和訊息技術服務業企業家數居前，分別為21家、18家和17家。

另外，從擬融資金額行業分布看，計算機、通訊和其他電子設備製造業，專用設備製造業，以及鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業金額居前，分別為251.63億元、134.87億元和120.28億元。