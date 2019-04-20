中國財經

深圳證券交易所發布的《2019年第一季度股票質押回購風險分析報告》指出，首季股票質押風險初步緩和，高比例質押控股股東的信用風險仍然突出。

報告指出，今年以來，深滬市場主要股票指數漲幅明顯，各方紓困項目逐步落地並發揮作用，股票質押風險初步緩解。不過，總體上看，股票質押風險特別是控股股東質押風險化解仍具有長期性和複雜性，須堅持精準施策，進一步做好風險防範化解工作。

報告稱，雖然股票質押風險初步緩解，各方紓困措施逐步發揮作用，但受內外部因素制約，高比例質押控股股東的信用風險仍然相對突出，部分項目紓困面臨落地難的問題。首先，第一季證券公司向滬深交易所申報涉及控股股東違約的有31家上市公司，通過二級市場賣出處置涉及控股股東的有16家，上述家數與去年第四季基本持平。第二，由於社會資金募集難、參與意願不足，項目標的篩選難、金融機構與地方政府目標不一致，資金進入退出難、收益補償機制不完善等原因，部分紓困項目面臨落地難題。

不過，報告表示，會堅持市場化、法治化原則，採取一系列措施整體紓困。深滬交易所需要繼續強化股票質押風險監測，提升訊息披露及時及完整。

內地股市昨日反覆上升，上證指數高收0.63%，報3270點，創近13個月收市新高，本周累積升幅2.58%。深證成份指數高收升1.27%，創業板指數全日升0.66%。