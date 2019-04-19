中國財經

中共中央政治局召開會議，由中共中央總書記習近平主持，分析研究目前經濟形勢，部署經濟工作。

會議提出，堅定不移推動高質量發展，着力深化供給側結構性改革，持續打好三大攻堅戰，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，適時適度實施宏觀政策逆周期調節，主要宏觀經濟指標保持在合理區間，市場信心明顯提升，新舊動能轉換加快實施，改革開放繼續有力推進，首季經濟運行總體平穩、好於預期，開局良好。

會議指出，在充分肯定成績的同時，要清醒看到，經濟運行仍然存在不少困難和問題，外部經濟環境總體趨緊，國內經濟存在下行壓力，這其中既有周期性因素，但更多是結構性、體制性的，必須保持定力、增強耐力，勇於攻堅克難。

會議強調，做好全年經濟工作，穩中求進、突出主線、守住底線、把握好度，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的總體思路，統籌國內國際兩個大局，做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。要通過改革開放和結構調整的新進展鞏固經濟社會穩定大局。

同時，要細化「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針落實舉措，注重以供給側結構性改革的辦法穩需求，堅持結構性去槓桿，在推動高質量發展中防範化解風險，堅決打好三大攻堅戰。

會議又要求，要把推動製造業高質量發展作為穩增長的重要依託，引導傳統產業加快轉型升級，做強做大新興產業。有效支持民營經濟和中小企業發展，加快金融供給側結構性改革，着力解決融資難、融資貴問題，引導優勢民營企業加快轉型升級。

此外，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。要以關鍵制度創新促進資本市場健康發展，科創板要真正落實以訊息披露為核心的證券發行註冊制。要以高水平對外開放促進深層次改革，擴大外資市場准入，落實國民待遇。