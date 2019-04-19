中國財經

A股午後回穩，上證指數升1點，深成指升18點。

上證指數現報3251點，升1點或0.06%，最高見3274點，升24點或0.74%，成交2254.02億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10306點，升18點或0.18%，高見10350點，升62點或0.61%，成交2901.99億元。

滬深300指數報4082點，升10點或0.26%；創業板指數報1704點，升不足1點或0.02%。

各板塊個別發展，水泥、有色金屬、化工、石油股偏軟；半新股漲近4%，金融、鋼鐵、煤炭、房地產、電力股靠穩。