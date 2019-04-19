上證指數低開不足1點後靠穩。
上證指數開市報3250點，跌不足1點；現報3253點，升3點或0.1%。
深成指開市報10280點，跌7點或0.07%；現報10292點，升4點或0.05%。
滬深300指數開市報4076點，升4點或0.1%；現報4078點，升6點或0.16%。
創業板指數開市報1704點，升不足1點或0.01%；現報1710點，升5點或0.34%。
各板塊普遍走軟，石油、煤炭、有色金屬、化工、電力、水泥、鋼鐵股偏軟；半新股則漲2%；金融、房地產股靠穩。
今日 09:41 中國財經
上證指數低開不足1點後靠穩。
上證指數開市報3250點，跌不足1點；現報3253點，升3點或0.1%。
深成指開市報10280點，跌7點或0.07%；現報10292點，升4點或0.05%。
滬深300指數開市報4076點，升4點或0.1%；現報4078點，升6點或0.16%。
創業板指數開市報1704點，升不足1點或0.01%；現報1710點，升5點或0.34%。
各板塊普遍走軟，石油、煤炭、有色金屬、化工、電力、水泥、鋼鐵股偏軟；半新股則漲2%；金融、房地產股靠穩。
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