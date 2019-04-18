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今日 22:36 中國財經 國際財經

世貿傳裁定中國未獲市場經濟地位

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外電引述消息人士透露，世界貿易組織(WTO)決定，中國並未如政府聲稱般，在2016年自動獲得市場經濟地位，令歐盟和美國在此案中取得重大勝利。

消息人士稱，WTO的此項臨時裁決，將給予各國更大的餘地，根據具體情況對低成本或傾銷的中國產品徵收關稅。在裁決公開前，中國仍可對該申訴尋求和解。

中國表示，在2001年加入WTO時，要求成員國在15年後以市場經濟地位對待中國。惟歐美指中國的貿易行為不公平，因此不能給予該地位。

WTO發言人及歐盟和中國代表團的代表均不予置評。

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