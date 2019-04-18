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今日 16:31 中國財經

人行研推金融科技發展規劃

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人民銀行今日召開2019年科技工作會議，要求加強科技資源整合，深入開展大數據應用推廣，持續推進架構轉型優化，努力打造現代化央行科技體系。

同時，建立金融科技監管基本規則體系，強化金融科技規範應用，加快監管科技應用實踐，研究出台金融科技發展規劃。加強金融標準化管理協調力度，助力提升金融治理水平，強化金融標準供給、狠抓金融標準實施。

會議指出，要守牢安全底線，持續強化「三道防線」，做好金融行業網絡安全統籌指導和人行系統風險防控，加快建設金融業網絡安全態勢感知和訊息共享平台。

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