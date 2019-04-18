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商務部新聞發言人高峰表示，中美經貿協議文本磋商不斷取得新進展，目前仍有工作尚待完成，雙方將繼續密切溝通。

高峰稱，目前中美雙方經貿團隊本着相互尊重、平等互利的原則，正在就包括實施機制在內的經貿協定文本進行認真談判，關於談判的具體情況，目前沒有更多的細節可透露。

外電稍早引述消息報道，中美為下一輪經貿談判初步定出時間表，計劃在5月底或6月初舉行貿易協議簽署儀式。

另外，美國總統特朗普亦稱，與中國的貿易協議談判進展頗為良好，感覺談判會取得成功，又指協議對兩國都好，會很快聽到有關協議的消息。