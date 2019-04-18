中國商務部表示，3月實際使用外資(FDI)為141.1億美元，按年增長4.9%，首季為358億美元，按年增長3.7%。
商務部稱，以人民幣計價，3月FDI為951.7億元，按年增長8%；一季度為2422.8億元，按年增長6.5%。
商務部表示，一季度高技術製造業和高技術服務業大幅增長，製造業FDI按年增長12.3%，服務業FDI按年增3.1%，高技術產業FDI按年增速則達50.6%，佔比達27.5%。
主要投資來源地中，韓國、日本、美國等對華投資分別增長79.6%、6.4%和71.3%。
今日 15:30 中國財經
中國商務部表示，3月實際使用外資(FDI)為141.1億美元，按年增長4.9%，首季為358億美元，按年增長3.7%。
商務部稱，以人民幣計價，3月FDI為951.7億元，按年增長8%；一季度為2422.8億元，按年增長6.5%。
商務部表示，一季度高技術製造業和高技術服務業大幅增長，製造業FDI按年增長12.3%，服務業FDI按年增3.1%，高技術產業FDI按年增速則達50.6%，佔比達27.5%。
主要投資來源地中，韓國、日本、美國等對華投資分別增長79.6%、6.4%和71.3%。
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