中國財經

中國首季經濟增長6.4%，略超預期，渣打銀行發布報告稱，中國政策制定者雖保持警惕不會再度刺激經濟，但不認為當局因首季經濟增長強勁，改變支持增長的政策立場，人民銀行在6月前再下調存款準備金率一次的可能性仍然存在。

渣打指出，預期人行將在6月前再降準，以置換到期的中期借貸便利(MLF)，以及防止在全球央行更偏鴿下令利率進一步上升。

渣打維持對中國今年經濟增長6.4%的預測，因首季略超預期的增長而有進一步上行風險；但同時亦警惕對中國經濟增長前景過於樂觀的風險。