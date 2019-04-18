中國財經

中國第一季國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，發改委表示，一季度經濟平穩開局為全年走勢打下向好的基礎，完全有信心、有條件、有能力實現年度經濟社會發展預期目標。

發改委政策研究室主任兼新聞發言人袁達在發布會上稱，雖然經濟運行面臨的一些突出問題和困難挑戰，但不會改變經濟發展的基本面和向好態勢，這主要基於中國發展動力在提升、政策效應在顯現，以及市場信心在增強。

他表示，隨着相關政策的出台實施和政策效應的逐步顯現，將進一步激發和增強發展動力，有力支撐經濟保持總體平穩、穩中有進的發展態勢。

他稱，中央預算內投資一季度已下達超過80%，保障了重點建設項目資金需求，下一步將抓緊下達剩餘投資計劃，督促各地加快投資計劃執行。

關於國企混合所有制改革，袁達表示，目前在徵求部門意見的基礎上，形成第四批試點備選名單，已上報國務院國有企業改革領導小組。待領導小組審定同意後，將啟動試點實施工作。

他稱，第四批試點的主要定位就是「擴數量」和「擴領域」。從「擴數量」來看，前三批試點總量50家企業，第四批試點數量將超過100家企業。從「擴領域」來看，第四批試點選擇不局限於重要領域企業，也包括具有較強示範意義的充分競爭領域企業，以及已實現股權混合、擬進一步完善治理的混合所有制企業，特別是一些有影響力和示範作用的混合所有制企業。

此外，發改委將會同有關部門，聚焦用能、物流、電訊等重點領域，研究提出2019年降低涉企收費重點措施，預計全年減輕企業和群眾負擔2700億元人民幣以上。