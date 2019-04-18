中國財經

外滙管理局新聞發言人兼總經濟師王春英表示，當前內外部環境總體有利於外滙供求保持基本平衡，預期未來中國跨境資金流動會保持平穩運行，基本平衡的發展格局。

她指出，國內經濟基本面總體良好。今年首季GDP及3月份製造業採購經理指數均超出市場預期，宏觀政策逆周期調節作用發揮比較大的積極作用，有利於提振市場信心。

她表示，早前出台的「外商投資法」有利進一步擴大對外開放，保護外商投資合法權益，營造穩定、公開、透明，可預期和公平競爭的環境，有利促進外商投資。同時，金融市場開放穩步推進，第二季以後國內債市和股市納入國際主流指數的實際力度會進一步加大。此外，隨着中國自身實力的提高和國際化發展的需要，中國市場主體境外投資的合理需求持續存在，也會得到有效滿足。

王春英又稱，中美經貿磋商取得實質性進展，在穩定市場情緒方面發揮重要作用。保持中美關係健康穩定發展，有利於降低全球經濟和國際貿易的不確定性，有利於穩定市場預期。此外，3月份美國聯儲局釋放2019年不加息訊號，並計劃在9月底停止縮表，這對中國外滙市場平穩運行提供更多有利條件。

王春英續稱，會持續關注外部不穩定因素，如全球經濟增長放緩、貿易保護主義影響國際貿易發展和市場信心、國際政治不穩定，及部分新興經濟體波動風險仍然存在等。