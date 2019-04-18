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德國周刊《WirtschaftsWoche》報道，中國華為向德國方面提出簽署一份「無間諜協議」，以解決外界對其參與建設德國5G移動基礎設施的安全憂慮。

報道引述華為創辦人任正非表示，上月華為與德國內政部進行了磋商，表達華為準備與德國政府簽署一份「無間諜協議」，且承諾華為不會在網絡中安裝任何後門。

他又呼籲，中國政府簽署類似的無間諜協議，以及遵守歐盟的數據保護法。

德國上月對網絡設備供應商定下更嚴格的標準，但沒有將華為單獨列為特殊對待對象，表示規則應該適用於所有供應商。